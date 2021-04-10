Фото: Соцсети 103-летняя жительница Башкирии сделала вакцину от коронавируса «Спутник V» Фото: Соцсети

Глава Башкирии Радий Хабиров раскрыл имя самой пожилой жительницы республики, которая сделала вакцину от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Ею стала 103-летняя уфимка Валентина Григорьевна Драган.

«Она сделала прививку на этой неделе и теперь Валентина Григорьевна – самый пожилой житель нашей республики, который привился от коронавируса. Дорогая Валентина Григорьевна! Желаю вам и дальше быть в окружении родных и близких и не болеть», — написал руководитель региона.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что в Башкирию поступила первая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», разработанная от центра «Вектор».