В Башкирию поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор»

В Башкирию поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске.

По словам пресс-секретаря Минздрава республики Софьи Алешиной, первая партия вакцины от ковида «ЭпиВакКорона» в количестве 3240 доз прибыла в регион сегодня. О том, как вакцина будет распределяться по медорганизациям представитель ведомства не уточнила.

По информации Роспотребнадзора, вакцина представляет собой суспензию белого цвета на основе пептидных антигенов для внутримышечного введения. Выпускается в виде 0,5 мл суспензии. Укол делается в плечевую область в районе дельтовидной мышцы. Вакцину вводят дважды с интервалом между вакцинацией от 14 до 21 дня.

Препарат успешно прошел клинические исследования и 13 октября 2020 года зарегистрирован для использования в России. Клинические исследования проводятся на базе 9 медицинских организаций в Москве, Московской области, Казани, Тюмени, Калининграде с включением добровольцев от 18 лет и старше, а также в Новосибирской области (на добровольцах старше 60 лет).

Противопоказаниями для ее использования являются:

• Гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим).

• Тяжёлые формы аллергических заболеваний.

• Реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины.

• Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелом ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

• Иммунодефицит (первичный).

• Злокачественные заболевания крови и новообразования.

• Беременность и период грудного вскармливания.

• Дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).