Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.10 ↓

EUR 91.61 ↑

9 апреля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирию поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор»

ОБЩЕСТВО

В Башкирию поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске.

По словам пресс-секретаря Минздрава республики Софьи Алешиной, первая партия вакцины от ковида «ЭпиВакКорона» в количестве 3240 доз прибыла в регион сегодня. О том, как вакцина будет распределяться по медорганизациям представитель ведомства не уточнила.

По информации Роспотребнадзора, вакцина представляет собой суспензию белого цвета на основе пептидных антигенов для внутримышечного введения. Выпускается в виде 0,5 мл суспензии. Укол делается в плечевую область в районе дельтовидной мышцы. Вакцину вводят дважды с интервалом между вакцинацией от 14 до 21 дня.

Препарат успешно прошел клинические исследования и 13 октября 2020 года зарегистрирован для использования в России. Клинические исследования проводятся на базе 9 медицинских организаций в Москве, Московской области, Казани, Тюмени, Калининграде с включением добровольцев от 18 лет и старше, а также в Новосибирской области (на добровольцах старше 60 лет).

Противопоказаниями для ее использования являются:

• Гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим).

• Тяжёлые формы аллергических заболеваний.

• Реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины.

• Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелом ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

• Иммунодефицит (первичный).

• Злокачественные заболевания крови и новообразования.

• Беременность и период грудного вскармливания.

• Дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

 

ИА «Башинформ»

Теги: вакцина от COVID-19
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Задержан глава Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин
По подозрению в превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов задержан глава Илишевского района Ильдар Мустафин. По данным ис
В Уфе на улице мужчине стало плохо: он скончался до приезда «скорой»
В Уфе прямо на улице скончался мужчина. Мертвого человека обнаружили утром 8 апреля в районе Южного автовокзала. По сообщению очевидца, который разместил
Глава СКР поручил еще раз изучить дело осужденного к 8 годам тюрьмы Владимира Санкина
После выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела в отношении уфимца Владимира Санкина, п
Башкирская актриса Танзиля Хисамова стала Заслуженной артисткой Российской Федерации
Известная башкирская актриса, народная артистка Башкортостана Танзиля Хисамова стала Заслуженной артисткой Российской Федерации. Соответствующий указ, по
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть