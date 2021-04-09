Коронавирус в Башкирии: После смерти врача завели уголовное дело; COVID-мутанты из Турции

Глава Роспотребнадзора рассказала, при каком условии в России удастся избежать третьей волны новой коронавирусной инфекции.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Умерли еще четыре человека. В Башкирии 8 апреля за сутки выявили 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Причем наибольший прирост заболевших зафиксирован в Стерлитамаке — 17 человек, в Уфе — 15, 7 — в Уфимском районе, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Общее количество выявленных заболевших с начала пандемии составило в республике 33 191. Сейчас на лечении в больницах находятся 188 человек, 15 из них в тяжелом состоянии, пять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 3 635 зараженных COVID-19 получают лечение на дому. За сутки выписаны с выздоровлением 240 человек. Всего с начала эпидемии — 28 981.

8 апреля Минздрав Башкирии информировал о гибели еще четырех человек, зараженных коронавирусом. Общее число жертв инфекции в регионе достигло 387 человек.

Из-за смерти врача завели уголовное дело. СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц региональных Минздрава и Роспотребнадзора при расследовании обстоятельств смерти врача скорой помощи. Как сообщал «Башинформ», женщина в январе скончалась от коронавирусной инфекции. Первое расследование Роспотребнадзора показало, что инфицирование медика не было связано с выполнением профессионального долга. Инцидент получил широкую огласку в СМИ, после чего ведомства «пересмотрели» свое решение в пользу семьи погибшего медика, на основании которого уже произведена часть положенных страховых выплат родителям погибшего врача. В целом семья погибшей получит 3,7 млн рублей страховых выплат. «Расследование уголовного дела продолжается, по результатам которого действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее проведение расследования обстоятельств заражения, будет дана правовая оценка», — сообщили в ведомстве.

Для первого в мире антиковидного иммуноглобулина используется плазма из Башкирии. Препарат, получивший название «КОВИД-глобулин», впервые зарегистрирован в России и предназначен для лечения новой коронавирусной инфекции. Поставщиком сырья для производства препарата выступает Республиканская станция переливания крови. По словам главного врача медучреждения, РСПК направила на производство иммуноглобулина порядка 700 литров плазмы. Он также отметил, что «КОВИД-глобулин» – лекарство на основе плазмы крови людей, уже перенесших коронавирус, содержащее антитела к нему. Иммуноглобулин будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения клинических испытаний.

COVID-мутанты из Турции. На сегодня в России зафиксировано 4 млн 614 тысяч 834 случая заражения коронавирусом, из них новых за сутки — 8 672, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией. Число летальных исходов возросло за сутки на 365 против 374 днем ранее и достигло 101 845 случаев.Сейчас в стране продолжает лечение от коронавируса 273 951 человек.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, мутировавшие штаммы коронавируса – британский и южноафриканский варианты — чаще всего попадают в Россию из Турции. «В Турции заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в четыре, буквально за несколько недель», — сообщила она. Самый высокий прирост — более 49,5 тыс. случаев заражения в сутки — зафиксирован в Турции в среду. По данным Поповой, почти 25 тыс. заразившихся коронавирусом россиян вернулись из-за рубежа с начала 2021 года. Она также в интервью «КП» заявила, что третьей волны коронавируса не будет, если будут соблюдаться все правила профилактики, «которые мы сами для себя выработали, которые нас защищают». Между тем Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о регистрации тест-системы, способной выявить любой из обнаруженных в стране штаммов COVID-19 .

О поставках «Спутника V» в Германию. В мире всего зафиксировано более 133 млн случаев заражения коронавирусом, из них скончались 2,9 млн человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего зараженных в США — 31 млн человек, в Бразилии – 13,2 млн, в Индии – 12,9 млн случаев, во Франции число заболевших превысило 5 млн человек. Германия начала переговоры с Россией о возможных поставках российской вакцины от ковида «Спутник V». Тем временем в Испании рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca лиц моложе 60 лет, сообщает ТАСС.