Фото: соцсети Минздрав и Роспотребнадзор Башкирии проверят на халатность из-за гибели врача от ковида Фото: соцсети

Следственный отдел по Кировскому району Уфы по факту халатности должностных лиц региональных Минздрава и Роспотребнадзора при расследовании обстоятельств смерти врача возбудил уголовное дело.

«Следователями проверена полнота и законность проведенного Роспотребнадзором расследования обстоятельств заражения, изучена документация медучреждения и материалы расследования, допрошены члены комиссии, принявшей указанное решение, а также коллеги умершего врача. В результате установлено, что не все обстоятельства заражения врача были надлежащим образом учтены и исследованы, в связи с чем инициировано проведение повторного расследования в региональном управлении Роспотребнадзора, по результатам которого установлена причинно-следственная связь между заболеванием врача и ее профессиональной деятельностью», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РБ.

Повторное медицинское заключение направлено в Фонд обязательного медицинского страхования, на основании которого уже произведена часть положенных страховых выплат родителям погибшего врача, решается вопрос о выплате компенсации ее несовершеннолетнему сыну. В целом семья погибшей получит 2,7 млн рублей за смерть врача из-за коронавируса и один миллион рублей – за гибель на рабочем месте.

«Расследование уголовного дела продолжается, по результатам которого действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее проведение расследования обстоятельств заражения, будет дана правовая оценка», — добавили в ведомстве.

Как информировало агентство «Башинформ», женщина в январе скончалась от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. На попечении пожилых родителей медика находится ее девятилетний сын. Мальчик остался круглым сиротой, поскольку почти через месяц после гибели матери скончался и его отец. Инцидент получил широкую огласку в СМИ, после чего соответствующие ведомства «пересмотрели» свое решение в пользу семьи погибшего медика.

Первое расследование Управления Роспотребнадзора показало, что инфицирование медика не было связано с выполнением профессионального долга при оказании медицинской помощи пациентам.