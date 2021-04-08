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8 апреля Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Коронавирус в Башкирии: Зараженных более 33 тысяч; создали новое лекарство от ковида

ОБЩЕСТВО

В России испытают на добровольцах первый зарегистрированный в мире препарат против COVID-19, созданный на основе плазмы крови переболевших людей.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

33 087 случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Башкирии с начала пандемии. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 102 человек. Из них 42 случая выявлено в Уфе, 14 – в Салавате, 10 – в Стерлитамаке, по 5 – в Бижбулякском и Туймазинском районах, следует из сводки Минздрава Башкирии. Сейчас в стационарах республики находятся 189 пациентов, из них 14 в тяжелом состоянии, пятеро подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Амбулаторно лечатся 3 774 человека. В минувший день врачи выписали с выздоровлением 231 человека, всего с начала пандемии — 28 741.

За сутки в Башкирии от коронавируса умерли еще три человека. Общее число жертв инфекции в регионе составляет 383 человека.

Семья погибшего от COVID-19 врача получит выплаты. 7 апреля стало известно, что семья врача скорой помощи Уфы Елены Гайнулловой, погибшей от COVID-19 в январе этого года, получит положенные выплаты от государства. Ранее родственникам 43-летней женщины отказывали в посмертной страховой выплате, объясняя это тем, что инфицирование медика произошло не во время оказания медпомощи пациентам. Недавно были установлены новые обстоятельства этого дела и подтвердился факт заражения инфекцией Гайнулловой на рабочем месте. По указу президента РФ, семьям медиков, погибших от COVID-19, положена выплата в 2,7 млн рублей. По словам специалистов ФСС, посмертные страховые выплаты семья врача Елены Гайнуловой получит сегодня, 8 апреля. Всего с начала пандемии страховые выплаты по факту смерти медработников в Башкирии получили 30 заявителей.

Новый препарат от ковида. В целом по России число зараженных коронавирусом превысило 4,606 млн случаев, за сутки прибавилось 8 294 новых заболевших. Умерли за сутки 374 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии от новой инфекции в стране скончались 101 480 человек. Рост заболеваемости коронавирусом возможен в середине апреля, предупредил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков. Тем временем Минздрав РФ выдал разрешение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований «Ковид-глобулина» — первого зарегистрированного в мире препарата против COVID-19, созданного на основе плазмы крови переболевших людей. Введение препарата помогает организму побороть заболевание и «учит» иммунную систему человека быстрее создавать антитела. По данным ТАСС, в клинических исследованиях примут участие 460 добровольцев.

Прививки только для 30+. В мире число заболевших коронавирусом приближается к 133 млн и на сегодня, по данным Университета Джонса Хопкинса, составляет 132,9 млн случаев. Из них скончались более 2,886 млн человек. Между тем британский регулятор не рекомендовал прививать препаратом AstraZeneca людей моложе 30 лет. Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов этой вакцины, сообщает ТАСС.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус, смерть от COVID-19
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