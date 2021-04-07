Фото: соцсети В Башкирии семья врача скорой, погибшей от COVID-19, получит положенные выплаты Фото: соцсети

В Башкирии семья врача скорой помощи Уфы Елены Гайнулловой, погибшей от COVID-19, получит положенные выплаты от государства. Ранее родственникам 43-летней женщины отказывали в посмертной страховой выплате, объясняя это тем, что инфицирование медика произошло не во время оказания медицинской помощи пациентам.

Напомним, согласно указа Президента РФ, семьям медиков, погибших от COVID-19, положена выплата в размере 2,7 млн рублей.

Елене Гайнулловой было 43 года, 26 из них она проработала в медицине, около 12 лет трудилась медиком скорой помощи. 16 января текущего года она скончалась от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, а почти через месяц умер ее муж. Без матери и отца остался их девятилетний сын.

Эпидемиологическое расследование случая заболевания республиканского Роспотребнадзора показало, что подтверждающих фактов инфицирования врача в ходе выполнения профессионального долга при оказании медицинской помощи пациентам установить не удалось. Позже свое ведомственное расследование провел Минздрав РБ. Разбирались в вопросе начисления страховой выплаты родственникам медработника и депутаты Госсобрания Башкирии.

Недавно были установлены новые обстоятельства дела. Так, была найдена пациентка, к которой Елена Гайнуллова выезжала на вызов 21 декабря 2020 года в уфимский ТЦ «Планета». Вместе с ней находился её сын, он сопровождал мать до лечебного учреждения, 25 декабря у него был выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Эти данные были оперативно переданы в Прокуратуру республики, они и послужили основанием для проведения повторного эпидрасследования Роспотребнадзором. Таким образом, был установлен и подтвержден факт заражения инфекцией Елены Гайнулловой на рабочем месте .

Сегодня стало известно, что документы уже переданы в Фонд социального страхования по республике, который и производит выплаты медработникам, заболевшим и умершим от COVID-19 при исполнении профессионального долга, сообщал «Башинформ».

По словам специалистов отдела страхования профессиональных рисков ФСС, положенные посмертные страховые выплаты семье врача Елены Гайнуловой будут осуществлены завтра, 8 апреля.

По данным Республиканского профсоюза работников здравоохранения, с начала пандемии страховые выплаты ФСС по факту смерти медработников в Башкирии получили 30 заявителей. Это те случаи, где доказан факт инфицирования на рабочем месте COVID-19.