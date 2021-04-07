Коронавирус в Башкирии: Жертвами вируса стали 380 человек; у кого риск смерти выше

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России рассказал, у кого риск смерти от коронавирусной инфекции выше.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Зараженных почти 33 тысячи. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 6 апреля, за сутки в Башкирии выявили 104 случая заражения COVID-19. Общее количество зарегистрированных заболевших составило 32 985 человек. Сейчас в активной форме болеют коронавирусом 4 095 человек. Из них 203 человека лечатся в стационарах, 14 — находятся в тяжелом состоянии, 5 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении — 3 892 человека с легкой формой заболевания. Выздоровел за сутки 151 человек, за весь период эпидемии — 28 510. Два этапа вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошел 103 851 житель Башкирии.

Ковид-ситуация по республике... По-прежнему больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Уфе — 10 749 случаев (плюс 36 за последние сутки), на втором месте по общему числу зараженных Белебеевский район — 2 409 случаев, на третьем Туймазинский – 1 830. Еще в пяти муниципалитетах – Салавате, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском и Мелеузовском районе подтверждено более тысячи заболевших. Самым ковид-безопасным местом с начала пандемии остается город Межгорье – три случая заражения, следует из сводки Минздрава РБ.

…И в стране. В России за минувшие сутки число зараженных коронавирусом возросло на 8 328 человек, всего зафиксировано 4 млн 597 тысяч 868 случаев заболевания, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией. Заболеваемость превышает среднероссийские показатели в шести регионах: это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, республики Карелия и Калмыкия, информировал Роспотребнадзор.

Число погибших от коронавируса в Башкирии достигло 380 человек. 6 апреля Минздрав сообщил о смерти еще двух инфицированных COVID-19. В целом по России суточный прирост летальных исходов из-за коронавируса увеличился и составил 389 случаев, днем ранее было 343 погибших. Всего от коронавируса в стране умерли 101 106 человек.

По словам главного внештатного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, риск смерти от COVID-19 у интенсивно курящих на 90% выше. Распространявшийся ранее миф о том, что якобы курящие люди легче переносят инфекцию, не подтвердился, заявил он.

Только тестированный въезд и выезд. Всем жителям республики, собирающимся покинуть Россию, за 72 часа до этого необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, предупредили в Минздраве Башкирии. «При въезде практически все страны требуют предъявить справку о тесте», — объяснил замминистра ведомства Евгений Кустов. Также после возвращения домой туристам необходимо снова сдать тест на ковид и загрузить результат на портал Госуслуг. Нарушителям грозит штраф.

У китайцев сохранились антитела. В мире на сегодня зафиксировано более 132 млн случаев заражения коронавирусом, из них 30,8 млн случаев подтверждено в США, в Бразилии общее число зараженных превысило 13 млн человек. У более чем 70% обследованных медиками жителей китайского Уханя, которые переболели ковидом больше года назад, сохранились антитела к SARS-CoV-2, передает ТАСС. Тем временем в Европейском агентстве лекарственных средств подтвердили связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего на планете от COVID-19 скончались 2 млн 871 тысяча 781 человек.