В Минздраве Башкирии рассказали об обязательной сдаче анализов на COVID-19 после заграницы

За 72 часа всем жителям Башкирии, собирающимся покинуть пределы России, необходимо сдать ПЦР-тест на определение новой коронавирусной инфекции.

«Возможно, он является носителем вируса (даже если нет никаких симптомов): выделяет ли он в настоящий момент вирус из верхних дыхательных путей, то есть является ли источником инфекции для окружающих. Это единственный и ставший уже стандартным тест для туристов: при въезде практически все страны требуют предъявить справку о тесте, сданном не ранее чем за 72 часа до отъезда. Оформляется эта справка, чтобы не было недоразумений, на английском языке. Также при оформлении справки для выезда за границу необходимы данные загранпаспорта», — объяснил замминистра здравоохранения республики Евгений Кустов.

После возвращения домой, туристам необходимо снова сдать тест и загрузить результат на портал Госуслуг. Нарушителям процедуры грозит штраф.