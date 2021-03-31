Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии учительница, написавшая на лбу школьницы двойку, уволилась Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии учительница, написавшая на лбу школьницы двойку, 31 марта уволилась по собственному желанию. Об этом агентству «Башинформ» сообщила директор образовательного учреждения Ольга Оспищева. Сегодня в школе состоялась встреча сторон конфликта.

«Учитель уволилась по собственному желанию. Конфликт исчерпан», — сказала директор.

На вопрос, действительно ли педагог написала ручкой «неуд» на лице первоклассницы, руководитель образовательного учреждения дала утвердительный ответ, добавив, что с девочкой будет работать школьный психолог.

«Своими действиями педагог нарушила права учащейся, требования законодательства об образовании, должностной инструкции и унизила честь ребенка. По результатам проверки прокуратура города внесла в адрес руководителя отдела образования представление, в котором потребовала принять меры к недопущению подобных нарушений впредь. Педагог уволена из школы по собственному желанию», — прокомментировали результаты проверки в прокуратуре РБ.

Как сообщал «Башинформ», прокуратура и следственное управление СКР по РБ заинтересовались этим инцидентом после резонанса в СМИ. По предварительным данным надзорного ведомства, учитель начальных классов школы №5 города Кумертау 25 марта на одном из уроков в качестве профилактической меры за ненадлежащее поведение нанесла шариковой ручкой на лоб девочки отрицательную оценку. Следователи организовали доследственную проверку.

Ранее директор школы прокомментировала «Башинформу» инцидент с двойкой на лбу ученицы.