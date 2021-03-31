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В Башкирии прокуратура заинтересовалась инцидентом с двойкой на лбу первоклассницы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии прокуратура заинтересовалась инцидентом с двойкой на лбу первоклассницы Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура Кумертау организовала проверку в связи с публикациями в СМИ о ненадлежащем поведении учителя в отношении ученицы первого класса школы №5. По предварительным данным надзорного ведомства, учитель начальных классов 25 марта на одном из уроков в качестве профилактической меры за ненадлежащее поведение нанесла шариковой ручкой на лоб девочки отрицательную оценку.

«Представители школы, а также учитель вызваны в прокуратуру для дачи объяснений по существу. В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения», — пояснили в пресс-службе прокуратуры РБ.

По итогам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее директор школы прокомментировала «Башинформу» инцидент с двойкой на лбу ученицы.

 

ИА «Башинформ»

Теги: прокуратура
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