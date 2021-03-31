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«Ситуация двоякая»: директор школы прокомментировала инцидент с двойкой на лбу ученицы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

«Ситуация двоякая»: директор школы прокомментировала инцидент с двойкой на лбу ученицы Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии, в школе №5 города Кумертау между учителем и первоклассницей произошел неприятный инцидент. Как сообщается в соцсетях, якобы педагог поставила двойку школьнице за нарушение дисциплины в классе, но не в дневник или тетрадь, а прямо на лоб ручкой. При этом реакция одноклассников была логичной – они стали смеяться. После урока девочка смыла надпись со лба.

Журналист агентства «Башинформ» связался с директором школы, чтобы прояснить ситуацию. Ольга Оспищева сообщила, что сегодня состоится встреча с мамой и ее дочерью, на которой будет поставлена точка в этой истории.

«Да, мы сегодня в 14.00 встретимся с мамой девочки – будем ставить точку в этом вопросе. Поэтому пока трудно что-то комментировать. Ситуация двоякая, разбираемся. Пока конкретно не будет доказано, выводы делать рано. Учитель, конечно, отрицает это, — прокомментировала информагентству директор школы №5 Кумертау. — В случае, если вина учителя будет доказана, ей грозит увольнение. Сегодня она на работе. Стоит добавить, что педагог работает в нашей школе с 1991 года. Характеризуется только положительно».

 

ИА «Башинформ»

Теги: образование
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