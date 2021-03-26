Коронавирус в Башкирии: Заболевших более 31,7 тысячи; стала известна цена новой вакцины

В России начали производить еще одну отечественную вакцину от новой коронавирусной инфекции и назвали ее предельную отпускную цену.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Более 31,7 тысячи заболевших. 25 марта в Башкирии число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 109 человек. Из них 19 новых случаев выявлено в Уфе, 14 — в Салавате, 13 – в Туймазинском районе, 11 – в Стерлитамаке. Всего с начала пандемии число заболевших ковидом в республике превысило 31,7 тысячи человек, из них 10 354 случая выявлены в Уфе.

Сейчас в регионе в активной форме коронавирусом болеют 4 942 человека. 286 инфицированных находятся в стационарах, 29 из них — в тяжелом состоянии, 7 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 4 656 человек с легкой формой заболевания. Выздоровели с начала эпидемии 26 тысяч 422 человека. 225 из них за последние сутки — это максимальный суточный показатель за месяц, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии от коронавируса в Башкирии умерло 343 человека, три из которых пришлись на последние сутки. В России за это время скончались свыше 96,6 тысячи человек, 393 из которых умерли за минувшие сутки. Днем ранее в стране было 401 летальных исхода за сутки.

Новая партия вакцины. 25 марта в Башкирию поступила новая партия 20,9 тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции. По данным республиканского Минздрава, на сегодня в регионе вакцинированы первым компонентом более 123,6 тысячи человек, полностью привиты свыше 84,6 тысячи человек. Сейчас в республике действует 131 пункт вакцинации от COVID-19, в том числе в здании театра Башоперы. С сегодняшнего дня, 26 марта, открываются еще четыре мобильных пункта вакцинации в торговых центрах «Мега», «Планета» и «Башкирия» в Уфе и в ТЦ «СитиМолл» в Стерлитамаке.

По данным ТАСС, в ближайшие дни в регионах страны появится еще одна, третья российская вакцина от коронавируса. Центр им. Чумакова РАН начал производство вакцины «Ковивак» для гражданского оборота. Сообщается, что ее предельная отпускная цена составит 4,33 тыс. рублей. Ранее были выпущены вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

На сегодня в России выявлено 4 млн 492 тысячи 692 заболевших COVID-19, из них новых — 9 221, днем ранее был 8 861 случай. У 99% пациентов, перенесших коронавирус, встречаются депрессия, тревога, головные боли и другие неврологические нарушения, сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ профессор Галина Иванова. Также, по ее словам, до 40% перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме нуждаются в реабилитации после заболевания.

В мире зафиксировано более 125 млн случаев заражения ковидом, умерли 2 млн 754 тысячи 460 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В США число зараженных COVID-19 превысило 30 млн человек. На втором месте по этому показателю Бразилия – 12,3 млн, на третьем Индия – 11,7 млн.