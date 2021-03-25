Фото: Валерий Шахов В Башкирию поступила новая партия вакцины от COVID-19 Фото: Валерий Шахов

В Башкирию 25 марта поступила новая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в количестве 20,9 тысячи доз, сообщили в республиканском Министерстве здравоохранения.

По данным на 24 марта, в регионе вакцинированы первым компонентом более 121,6 тысячи человек. Полностью вакцинацию завершили свыше 81,9 тысячи человек.

Сейчас в республике насчитывается 131 пункт вакцинации от COVID-19. К примеру, в пункте вакцинации, находящемся в здании Башкирского государственного театра оперы и балета, с 15 по 23 марта вакцинированы 780 человек.

«С 26 марта в Уфе и Стерлитамаке планируется открытие четырех мобильных пунктов вакцинации против COVID-19. В частности, в торговых центрах «Мега», «Планета» и Башкирия Лайфстайл (Уфа) и в ТЦ «СитиМолл» (Стерлитамак)», — заключили в пресс-службе Минздрава Башкирии.