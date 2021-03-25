Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.15 ↑

EUR 90.05 ↓

25 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Число заболевших коронавирусом в Башкирии превысило 31,7 тысячи человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Число заболевших коронавирусом в Башкирии превысило 31,7 тысячи человек Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии число заболевших COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 109 человек и превысило в общей сложности 31,7 тысячи человек. Выздоровели из них более 26,4 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии от коронавируса в регионе умерло 343 человека, три из которых пришлись на последние сутки.

В целом по России выявлено около 4,493 млн заболевших COVID-19, из которых выздоровели на данный момент более 4,109 млн человек.

Умерли за это время свыше 96,6 тысячи человек, 393 из которых скончались за минувшие сутки.

 

Галина Бахшиева

Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии прямо на дороге подрались сотрудник ГИБДД и пассажир автомобиля
В Караидельском районе прямо на проезжей части между сотрудником ГИБДД и мужчиной завязалась драка. Инцидент сняли на видео очевидцы. На записи видно, ка
Тотальный диктант впервые пройдет не только на русском, но и на английском языке
10 апреля, в день Тотального диктанта, акция впервые пройдет не только на русском, но и на английском языке. Соорганизатором проекта стал EF Education Fi
В Уфе врачи перинатального центра спасли двух беременных женщин с серьезной патологией
В Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы в марте этого года врачи провели две сложные операции у пациенток с врастанием плаценты. По данным
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии весной и летом
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии весной и летом. Средняя температура воздуха в апреле в республике ожидается около нормы, по сев
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть