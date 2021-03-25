Фото: ИА «Башинформ» Число заболевших коронавирусом в Башкирии превысило 31,7 тысячи человек Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии число заболевших COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 109 человек и превысило в общей сложности 31,7 тысячи человек. Выздоровели из них более 26,4 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии от коронавируса в регионе умерло 343 человека, три из которых пришлись на последние сутки.

В целом по России выявлено около 4,493 млн заболевших COVID-19, из которых выздоровели на данный момент более 4,109 млн человек.

Умерли за это время свыше 96,6 тысячи человек, 393 из которых скончались за минувшие сутки.