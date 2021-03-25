Коронавирус в Башкирии: Заражений меньше, смертей больше; можно ли заболеть от прививки

В Башкирии снижается число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, но растет количество умерших от вируса.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Меньше заражений… В Башкирии с каждым днем снижается число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Если неделю назад среднее количество подтвержденных диагнозов в сутки составляло 120 человек, к 24 марта этот показатель снизился до 111. Из них 40 заболевших выявлено в Уфе. По данным Минздрава РБ, общее количество инфицированных в республике с начала пандемии достигло 31 598 человек. Сегодня с болезнью борется 5 061 житель Башкирии. Из них 304 человека находятся стационарах. В тяжелом состоянии – 33 пациента, 7 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно, на дому, лечатся 4 757 зараженных. Выздоровели с начала пандемии 26 тысяч 197 человек.

Также в республике вновь выросло число заболевших внебольничной пневмонией – 137 случаев за сутки против 113 днем ранее.

…Но больше смертей. Ежедневно региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщает о новых жертвах инфекции. На 24 марта за сутки в Башкирии от коронавируса скончались еще три человека. Днем ранее умер один зараженный. Общее количество летальных исходов из-за ковида в республике достигло 340. В целом по стране за сутки умер 401 зараженный, за весь период — 96 тысяч 219 человек. Всего зафиксирован 4 483 471 заболевший ковидом, из них 8 861 — за последние сутки.

Как записаться на прививку от COVID-19. По данным Минздрава, на 24 марта в Башкирии от коронавирусной инфекции вакцинировались более 121 тысячи жителей. В первую очередь препарат от ковида «Спутник V» получили врачи, учителя, соцработники. Всем желающим записаться на вакцинацию можно через «Госуслуги», в своей поликлинике, на Едином медицинском портале РБ, в приложении «К-Врачу», в Контакт-центре Минздрава РБ по номеру 13-01 или 8-800-347-13-01, сообщили в ведомстве, отметив при этом, что эффективность «Спутника» очень высокая – «вакцина в более чем 92% случаев показывает хороший ответ в виде выработки антител», и «в вакцине нет коронавируса, поэтому заболеть от прививки COVID-19 невозможно».

Рекордная суточная смертность. В мире число заболевших COVID-19 превысило 124 млн случаев, умерли 2,734 млн человек, по данным Университета Джонса Хопкинса. В Бразилии количество скончавшихся из-за коронавируса за сутки впервые превысило 3 тысячи. Сейчас страна на первом месте в мире по суточной смертности от COVID-19, на втором — США, там ежедневно умирают около 1 тыс. зараженных ковидом. В Мексике — около 700 летальных исходов в сутки, информировал ТАСС.

Тем временем в Германии канцлер Ангела Меркель, после критики в свой адрес, отменила запланированный ранее «пасхальный локдаун» с 1 по 5 апреля. Сейчас в стране действует нежесткий карантин.