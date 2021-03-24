Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии растет количество умерших от новой коронавирусной инфекции Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии с каждым днем снижается число новых случаев заражения новой коронавирусной инфекции. Если неделю назад среднее количество подтвержденных диагнозов в сутки составляло 120 человек, к 24 марта этот показатель снизился до 111. На данный момент общее количество инфицированных в республике достигло 31 598 человек.

Сегодня с болезнью борются 5 061 житель Башкирии. Ежедневно региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщает о жертвах инфекции. За последние сутки скончались еще три пациента. Общее количество умерших достигло 340.