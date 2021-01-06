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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Зилаирском районе прошли соревнования по зимней рыбалке

ОБЩЕСТВО
Фото: Зилаирский район

Фото: Зилаирский район

На пруду у села Матраево Зилаирского района прошли соревнования по зимней рыбалке. Как сообщил в своих соцсетях глава района Борис Мелкоедов, в них приняли участие 85 рыболовов-любителей из Зилаирского, Баймакского, Хайбуллинского, Зианчуринского районов, городов Баймак, Сибай и Оренбург. Конкурс судил Рияз Файзуллин.

Чемпионом по зимней рыбалке стал Александр Димитров из Зилаира, второе место завоевал Рафис Салихов из Темясово, третье — Киньягали Сулейманов из Ямансаза.

Самая крупная рыба попалась на крючок жителю Исянгулово Фуату Кагарманову, самая маленькая — зилаирцу Василию Андреевскому.

Самым юным рыбаком оказался Нуриман Рямов , самым страшим — Николай Серков.

Настоящей баталией стал конкурс бурильщиков, когда участники должны были быстро пробурить пару лунок. Здесь самым быстрым стал- Максим Алонцев из Зилаира.

Среди детей призовые места распределились между Исламом Тагировым (Зилаир), Арсланом Мустахитдиновым (Балапаново), Федором Рычиным (Зилаир).

Матраевский сельсовет организовал полевую кухню и горячий чай, местная пожарная часть обеспечивала безопасность.

«Главное не в количестве пойманной рыбы, а в том, что люди провели этот день на природе, на свежем воздухе, встретили старых знакомых, общались», — написал в своем посте Борис Мелкоедов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: зимняя рыбалка, соревнования
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