Праздничные богослужения в честь Рождества Христова пройдут в 18 храмах Уфы. По информации пресс-службы городской мэрии, на входах в храмы будут дежурить сотрудники и волонтеры Уфимской епархии, которые будут строго следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований — прохождением термометрии и дезинфекционной обработки рук, ношением масок, соблюдением социальной дистанции.

Также с целью разведения потока людей в каждом храме планируется по три богослужения: с 23 часов 6 января, 7 января с 7 часов и с 9 часов.

Для всех желающих увидеть праздничное Рождественское богослужение в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы телеканал «БСТ» организует прямую трансляцию с 23 часов 6 января.

Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности дорожного движения и участников мероприятий возле Кафедрального собора Рождества Богородицы и Свято-Сергиевскиего кафедрального собора будет введено временное ограничение движения транспорта.