В Уфе из-за празднования Рождества ограничат движение на некоторых улицах

В Уфе с 20 часов 6 января до 8.00 часов 7 января будет перекрыто движение возле двух храмов.

Возле Кафедрального собора Рождества Богородицы временно перекроют движение транспортных средств по улице Кирова от улицы Айской до улицы Ветошникова, включая улицы Амурская и Крестьянская.

Возле Свято-Сергиевского собора – по улице Бехтерева в створе улицы Менделеева.

Администрация Уфы обращается к уфимцам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения транспорта и приносит извинения за возможные неудобства, а также рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.