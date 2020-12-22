Что известно о школьниках из Башкирии, которые якобы обучались в коровнике?

Действительно ли ученики Новомусино были вынуждены посещать онлайн-уроки?

Нет. Школа села была переведена на дистанционное образование, но не на онлайн-обучение, уточняет министр образования РБ Айбулат Хажин. Это значит, что ученикам отправлялись задания (кейсы) в электронном виде через ватсап, которые нужно скачать, выполнить и вернуть учителю — также через ватсап. Никакой видеосвязи со школой при этом нет, как при онлайн-обучении. В федеральных стандартах Минпросвещения России чётко разграничены понятия онлайн-обучения (видеосвязь учителя с учениками, например в Zoom), электронная форма обучения (кейсы по ватсап) и задания в бумажном виде, которые развозят из школ по домам.