Что известно о школьниках из Башкирии, которые якобы обучались в коровнике?
Прокуратура Куюргазинского района заявила о том, что ученики села Новомусино якобы вынуждены были ходить в здание заброшенной фермы, ловить там мобильный интернет, чтобы иметь возможность присутствовать на онлайн-уроках. В связи с этим мы собрали всю имеющуюся на данный момент информацию об этой непростой истории.
Действительно ли ученики Новомусино были вынуждены посещать онлайн-уроки?
Нет. Школа села была переведена на дистанционное образование, но не на онлайн-обучение, уточняет министр образования РБ Айбулат Хажин. Это значит, что ученикам отправлялись задания (кейсы) в электронном виде через ватсап, которые нужно скачать, выполнить и вернуть учителю — также через ватсап. Никакой видеосвязи со школой при этом нет, как при онлайн-обучении. В федеральных стандартах Минпросвещения России чётко разграничены понятия онлайн-обучения (видеосвязь учителя с учениками, например в Zoom), электронная форма обучения (кейсы по ватсап) и задания в бумажном виде, которые развозят из школ по домам.
Что за дикое видео было размещено в сети, где дети якобы обучались в коровнике при свете костров?
Со слов авторов ролика, это было постановочное видео, которое сняли специально для соцсетей родители школьников. Таким образом они пытались привлечь внимание к своему поселку, чтобы туда быстрее провели высокоскоростной интернет.
Для чего тогда дети ходили в коровник?
Получается, для того, чтобы записать скандальный видеоролик. Хотя, в сельской местности скорость интернета местами действительно низкая. Для того чтобы найти точки уверенного приёма, приходится перемещаться в пространстве. К примеру, в первую волну коронавирусной пандемии дети из деревни Кульметово Кигинского района выходили на межевую дорогу, чтобы быстрее загружать электронные кейсы. При этом Минцифры РБ поясняло, что деревня обеспечена мобильным интернетом в стандарте 2G, что вполне достаточно для обмена информацией между учениками и педагогами. В Куюргазинском районе тоже скачивать задания можно было из дома, ходить в коровник не было необходимости. Сейчас все учащиеся занимаются в очной форме.
И что, авторы ролика своего добились?
И да, и нет. В Новомусино скоростной интернет будет подключен в наступающем 2021 году, рассказал глава администрации района Юлай Ильясов. Но оптоволоконная линия подведена к селу задолго до выхода скандального ролика.
Так значит, всё это изначально было манипуляцией?
По сути, да. Как правило, в подобных историях на поверку оказывается всё не совсем так, как это изначально пытаются представить в СМИ заинтересованные стороны. К примеру, несколько лет назад в федеральных СМИ гремела очередная «страшилка», как в Башкирии дети с мучениями ходят по 8 км в школу вдоль железной дороги, а местные власти и в ус не дуют, чтобы организовать им автобус. Тогда выяснилось, что все в этой истории слегка врут и многое недоговаривают. Во-первых, там и рельсов нет, а во-вторых, дети ходили в школу не по своему месту жительства.
Почему же тогда прокуратура говорит, что это не фейк?
Они по-своему правы. Фотографии — не фейк с точки зрения изображения. Там реальные дети, реальный коровник. Только ситуация, которую пытались таким образом изобразить авторы фоторепортажа — это фейк. Потому что съемки постановочные, а в реальной жизни, конечно же, дети так не учились. Они выполняли задания дома.
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