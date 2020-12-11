В Башкирии авторы фейковых фото о якобы обучающихся в коровнике школьниках, извинились

Жители деревни Новомусино Куюргазинского района Башкирии Любовь Серова и Ильмира Ардиванова, которые сняли фоторепортаж о том, что их дети якобы вынуждены учиться в старом холодном коровнике рядом с разведенными кострами, извинились за свой поступок.

«Мы сняли этот фоторепортаж только для того, чтобы нас услышал «Ростелеком», чтобы у нас был интернет, чтобы наши дети развивались. Мы извиняемся перед всеми, кому мы принесли неприятности. Может быть по незнанию, может по своей глупости. Но мы благодарны всем, кто нам помог решить вопрос с проведением интернета в нашу деревню. Уже 16 декабря интернет нам будет подключен», — сказали авторы фейковой новости.

Напомним, что за распространение фейковой информации предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 700 тысяч рублей и трех лет лишения свободы. Министерство образования РБ направило в Роскомнадзор требование о блокировке ресурсов, содержащих фейковую информацию, а также готовит судебные иски к СМИ, перепечатавшим недостоверную информацию.

В ноябре текущего года в течение нескольких часов специальными подразделениями силовых органов была установлена личность автора анонимного телеграм-канала, разместившего фейк об уфимском морге. Им оказался 45-летний уроженец Башкирии Руслан Акчулпанов. Впоследствии он извинился за свой поступок.