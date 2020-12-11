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11 декабря Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Фото детей, якобы обучающихся в коровнике – фейк: Минобразования Башкирии

ОБЩЕСТВО

Информация о том, что дети башкирского села Новомусино Куюргазинского района вынуждены учиться в старом холодном коровнике рядом с разведенными кострами, не соответствует действительности. Об этом заявил министр образования РБ Айбулат Хажин.

«В этой школе учёба была в обычной традиционной форме, как во всех школах, где нет технической возможности обучаться дистанционно. По словам родителей детей, они сделали постановочные фото, специально, чтобы привлечь внимание к деревне», — сказал Хажин.

Фото детей, которые якобы учились в коровнике рядом с кострами и укрывшись целлофановой пленкой от морозов, размещены в телеграм-каналах, а также в интернет-СМИ Уфа1.Ру.

Министерство образования РБ направило в Роскомнадзор требование о блокировке ресурсов, содержащих фейковую информацию, а также готовит судебные иски к СМИ, перепечатавшим недостоверную информацию.

Авторы телеграм-каналов, где размещён фейк, устанавливаются.

В ноябре текущего года в течение нескольких часов специальными подразделениями силовых органов была установлена личность автора анонимного телеграм-канала, разместившего фейк об уфимском морге. Им оказался 45-летний уроженец Башкирии Руслан Акчулпанов.

Напомним, что за распространение фейковой информации предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 700 тысяч рублей и трех лет лишения свободы.

ИА «Башинформ»
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