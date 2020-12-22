Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.67 ↑

EUR 91.00 ↓

22 декабря Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Коронавирус в Башкирии: Инфицированных более 17,4 тысячи; новые жертвы и мутация вируса

ОБЩЕСТВО

Российская вакцина «Спутник V», которая поступила в Башкирию, эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в странах Европы.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Новые случаи заражения. По данным Минздрава на 21 декабря, за сутки прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Башкирии составил 159 человек. Из них 40 новых случаев выявлено в Уфе, 20 – в Кумертау, 14 – в Туймазинском районе, по 10 – в Альшеевском и Белебеевском районах. Общее количество инфицированных в республике с начала пандемии достигло 17 419 человек. На лечении в стационарах сейчас находятся 832 инфицированных, в тяжелом состоянии — 59 человек, 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Уровень загруженности коечного фонда инфекционного профиля составляет 74,5%. На амбулаторном лечении находится 2 750 человек с легкой формой заболевания. С 1 ноября по 21 декабря таким пациентам бесплатно выдали 12 тысяч комплектов препаратов. Внебольничной пневмонией за сутки в республике заболели 383 человека.

«Эта проклятая чума». Еще три случая смерти от COVID-19 зарегистрировано в Башкирии 21 декабря. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали 125 человек.

В Уфе, предположительно, от коронавируса скончался биотехнолог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией Института биологии УФИЦ РАН Олег Логинов. «Сегодня эта проклятая чума унесла еще одного нашего коллегу. Совсем недавно, 9 декабря, он баллотировался на должность председателя УФИЦ РАН, активно участвовал в жизни академического учреждения», — поделились коллеги.

Антиковидный колл-центр Башкирии будет работать в новогодние каникулы и после них. Об этом на совещании в правительстве информировал глава республики Радий Хабиров. «С каждым днем число поступающих в Антиковидный колл-центр обращений снижается, особенно в выходные дни. Это указывает на то, что ситуация по коронавирусной инфекции в республике находится под контролем», — подчеркнула руководитель центра Римма Утяшева. С 14 по 20 декабря в колл-центр поступило более 2,8 тысячи обращений. Большинство из них связаны с амбулаторной помощью. Более 13% звонивших интересовали результаты тестов на COVID-19. По 7,7% заявок приходится на вопросы лекарственного обеспечения и стационарной помощи. Антиковидный колл-центр заработал 16 ноября в Конгресс-холле «Торатау» по инициативе Главы РБ Радия Хабирова. Любой может позвонить по номеру центра (347) 218-19-19 и получить необходимую информацию.

Лондон, гуд-бай. С 22 по 29 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного в этой стране нового штамма инфекции. Отмечается, что ситуация с появлением новой разновидности коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса в России и мире, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19.

При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в ряде стран Европы.

21 декабря в России зафиксирован новый максимум заболевших коронавирусом - 29 350 случаев за сутки — это рекорд с начала пандемии. Ковидом заразился худрук детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Всего за весь период выявлено 2 877 727 случаев заражения. За сутки в стране от ковида умерли 493 человека, за весь период — 51 351.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 77 млн случаев заражения, 1,7 млн человек умерли. В ВОЗ заявили, что пока нет данных о влиянии нового штамма коронавируса на смертность. В США число зараженных превысило 18 млн, в Индии – 10 млн, в Бразилии – 7,2 млн, во Франции – 2,5 млн, в Англии – более 2 млн человек. Свыше 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового штамма коронавируса, который распространяется быстрее и может быть на 70% более заразен. В самом Соединенном Королевстве карантинные ограничения усилены до максимальных.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, смерть от COVID-19, вакцинация, мутация коронавируса, штаммы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Жители Башкирии начали получать «президентские» выплаты по 5 тысяч рублей на детей
Жители Башкирии начали получать выплаты по пять тысяч рублей на детей до семи лет включительно. Ранним утром 21 декабря на телефоны получателей стали пос
Какая погода будет в Башкирии в начале недели - прогноз
Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным Башгидромета, в понедельник в Башкирии будет малооблачно с увеличением днем
В Уфе горит здание Республиканской станции переливания крови - видео
В Уфе горит здание Республиканской станции переливания крови на улице Батырской, сообщили «Башинформу» очевидцы происшествия. Горит четвертый этаж зда
В Башкирии осудят бывшую начальницу почтового отделения за кражу свыше 800 тысяч рублей
В Бижбулякском районе бывшая начальница почтового отделения предстанет перед судом за присвоение вверенного имущества и подделку документов. Как сообщи
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть