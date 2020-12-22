Коронавирус в Башкирии: Инфицированных более 17,4 тысячи; новые жертвы и мутация вируса

Российская вакцина «Спутник V», которая поступила в Башкирию, эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в странах Европы.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Новые случаи заражения. По данным Минздрава на 21 декабря, за сутки прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Башкирии составил 159 человек. Из них 40 новых случаев выявлено в Уфе, 20 – в Кумертау, 14 – в Туймазинском районе, по 10 – в Альшеевском и Белебеевском районах. Общее количество инфицированных в республике с начала пандемии достигло 17 419 человек. На лечении в стационарах сейчас находятся 832 инфицированных, в тяжелом состоянии — 59 человек, 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Уровень загруженности коечного фонда инфекционного профиля составляет 74,5%. На амбулаторном лечении находится 2 750 человек с легкой формой заболевания. С 1 ноября по 21 декабря таким пациентам бесплатно выдали 12 тысяч комплектов препаратов. Внебольничной пневмонией за сутки в республике заболели 383 человека.

«Эта проклятая чума». Еще три случая смерти от COVID-19 зарегистрировано в Башкирии 21 декабря. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали 125 человек.

В Уфе, предположительно, от коронавируса скончался биотехнолог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией Института биологии УФИЦ РАН Олег Логинов. «Сегодня эта проклятая чума унесла еще одного нашего коллегу. Совсем недавно, 9 декабря, он баллотировался на должность председателя УФИЦ РАН, активно участвовал в жизни академического учреждения», — поделились коллеги.

Антиковидный колл-центр Башкирии будет работать в новогодние каникулы и после них. Об этом на совещании в правительстве информировал глава республики Радий Хабиров. «С каждым днем число поступающих в Антиковидный колл-центр обращений снижается, особенно в выходные дни. Это указывает на то, что ситуация по коронавирусной инфекции в республике находится под контролем», — подчеркнула руководитель центра Римма Утяшева. С 14 по 20 декабря в колл-центр поступило более 2,8 тысячи обращений. Большинство из них связаны с амбулаторной помощью. Более 13% звонивших интересовали результаты тестов на COVID-19. По 7,7% заявок приходится на вопросы лекарственного обеспечения и стационарной помощи. Антиковидный колл-центр заработал 16 ноября в Конгресс-холле «Торатау» по инициативе Главы РБ Радия Хабирова. Любой может позвонить по номеру центра (347) 218-19-19 и получить необходимую информацию.

Лондон, гуд-бай. С 22 по 29 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного в этой стране нового штамма инфекции. Отмечается, что ситуация с появлением новой разновидности коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса в России и мире, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19.

При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в ряде стран Европы.

21 декабря в России зафиксирован новый максимум заболевших коронавирусом - 29 350 случаев за сутки — это рекорд с начала пандемии. Ковидом заразился худрук детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Всего за весь период выявлено 2 877 727 случаев заражения. За сутки в стране от ковида умерли 493 человека, за весь период — 51 351.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 77 млн случаев заражения, 1,7 млн человек умерли. В ВОЗ заявили, что пока нет данных о влиянии нового штамма коронавируса на смертность. В США число зараженных превысило 18 млн, в Индии – 10 млн, в Бразилии – 7,2 млн, во Франции – 2,5 млн, в Англии – более 2 млн человек. Свыше 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового штамма коронавируса, который распространяется быстрее и может быть на 70% более заразен. В самом Соединенном Королевстве карантинные ограничения усилены до максимальных.