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21 декабря Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе из жизни ушел биотехнолог, профессор Олег Логинов

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

В Уфе из жизни ушел биотехнолог, профессор Олег Логинов Фото: соцсети

В Уфе скончался биотехнолог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией Института биологии УФИЦ РАН Олег Логинов. По информации от коллег, мужчина умер предположительно от коронавируса.

«Сегодня эта проклятая чума унесла еще одного нашего коллегу. Совсем недавно, 9 декабря, он баллотировался на должность председателя УФИЦ РАН, активно участвовал в жизни академического учреждения», — поделились коллеги.

Агентство «Башинформ» приносит соболезнования родственникам погибшего.

ИА «Башинформ»
Теги: утрата
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