Коронавирус в Башкирии: Рекорд заражений в одном районе; возросло число тяжелых больных

В Башкирии в одном из районов установлен новый суточный рекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Больше заражений и тяжелых больных. В Башкирии общее количество случаев коронавирусной инфекции приближается к 17 тысячам и 17 декабря составило 16 785. За сутки диагноз ковид поставили еще 156 жителям, из них 54 новых заболевших выявлено в Белебеевском районе — это рекордный показатель с начала пандемии. 17 новых случаев зафиксировано в Уфе, 11 — в Туймазинском районе. Сейчас в республике активными носителями инфекции являются 3 207 человек. В больницах лечатся 840 пациентов, дома — 2 367. При этом 61 зараженный находится в тяжелом состоянии (было 56), 15 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии выздоровели 13 464 человека, за сутки — 92. По данным Минздрава РБ, ежедневно в регионе регистрируется около 400 заболевших внебольничной пневмонией. За сутки диагноз поставлен еще 391 человеку.

Не первый день подряд в Башкирии регистрируются как минимум три смертельных случая от коронавируса. 17 декабря Минздрав также информировал о смерти еще трех заболевших. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в республике достигло 114.

Постковидный синдром. 20% переболевших коронавирусом полностью не выздоравливают. Как выяснили американские ученые, у переболевших наблюдается постковидный синдром. «Наиболее часто он встречается у людей пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, но и молодые от него не застрахованы, — объяснил врач-иммунолог Николай Крючков. — Это бывает в разных формах, обычно не тяжелые проявления, но все равно они есть у значимого процента людей. Чем человек более пожилой, чем он изначально имеет больше хронических заболеваний, тем больше вероятность, что определенные нарушения у него сохранятся». У некоторых возникают проблемы с сердцем из-за прямого действия вируса и опосредованного из-за нарушения свертываемости крови, рассказал врач. «При тяжелом поражении легких может сохраниться и дыхательная недостаточность, боль в груди и в животе, нарушения со стороны пищеварения. Еще могут быть общие мышечные и головные боли», – объяснил Крючков, отметив, что люди с постковидным синдромом не являются носителями и распространителями вируса.

«Не встречайте Новый год с нами и COVID-19» — с таким лозунгом башкирские врачи обратились к жителям республики в рамках флешмоба. Так медработники напомнили жителям Башкирии о риске заражения коронавирусом во время предстоящих праздников. Как отметил главный врач РКБ им. Куватова Шамиль Булатов, цель акции — призыв к гражданам поберечь здоровье, чтобы не встречать Новый год в больницах. «Здесь за вами решение: как вы хотите встретить Новый год. Можете носить или не носить маску, соблюдать или не соблюдать дистанцию, прививаться или не прививаться новой вакциной и погулять на корпоративах. И здесь уместен тот самый актуальный хештэг #НеВстречайтеНовыйгодсНами и #COVID-19», — пояснил он и призвал помнить о медиках, которые выполняют «главную миссию по спасению жизней и сохранению здоровья пациентов». «У них тоже есть семьи, дети и близкие, только вот праздники не всегда есть. И да, работы им и так хватает, несмотря на то, что мы стабильно держим ситуацию по распространению коронавирусной инфекции. Но ваши правильные решения могут содействовать спаду заболеваемости», — резюмировал главврач.

В России к 17 декабря за сутки выявили 28 214 новых случаев ковида – это максимальный показатель на этой неделе, всего 2 762 668 случаев. За сутки умерли 587 человек, за весь период — 49 151.

В мире более 74,3 млн случаев заражения, от ковида умерли 1 652 117 человек, по данным Университета Джонса Хопкинса. Положительный тест на коронавирус сдал президент Франции Эмманюэль Макрон. От осложнений после ковида умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Король Швеции Карл XVI Густав признал, что шведская стратегия по борьбе с коронавирусом, основанная на «добровольной и личной ответственности», не оправдала себя — число умерших от вируса составляет 7 802, что намного больше, чем в соседних северных странах. Напомним, в Швеции карантин не вводился, работали все магазины и предприятия общепита. Тем временем власти Польши с 28 декабря вводят общенациональный карантин.