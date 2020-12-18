Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.97 ↓

EUR 89.28 ↑

18 декабря Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

20% переболевших коронавирусом полностью не выздоравливают — медики

ОБЩЕСТВО

Ученые и медики продолжают изучать новую коронавирусную инфекцию. Недавно американские умы пришли к выводу, что около 20% переболевших COVID-19 не выздоравливают полностью. У них наблюдается постковидный синдром.

«Наиболее часто он встречается у людей пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, но и молодые от него не застрахованы, — объяснил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. — Это бывает в разных формах, обычно не тяжелые проявления, но все равно они есть у значимого процента людей. Чем человек более пожилой, чем он изначально имеет больше хронических заболеваний, тем больше вероятность, что определенные нарушения у него сохранятся».

Некоторые путают постковидный синдром с обычной слабостью: концентрация внимания нарушена, также наблюдаются проблемы со сном, памятью и даже депрессия. У некоторых возникают проблемы с сердцем из-за прямого действия вируса и опосредованного из-за нарушения свертываемости крови.

«При тяжелом поражении легких может сохраниться и дыхательная недостаточность, боль в груди и в животе, нарушения со стороны пищеварения. Еще могут быть общие мышечные и головные боли», – объяснил Крючков.

Врач-иммунолог заключил, что люди с постковидным синдромом не являются носителями и распространителями вируса, но опасность его здоровью существует.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Роспотребнадзор опубликовал районы Башкирии, где обнаружено бешенство у животных
В 2020 году на территории Башкирии обнаружено три случая заражения животных гидрофобией, то есть бешенством. Их поймали в двух муниципалитетах республики
Названа категория людей, у которой меньше шансов заразиться новым коронавирусом
Ученые нашли объяснение ситуации, когда человек контактировал с зараженным COVID-19 и не заболел. По мнению заведующего лабораторией пролиферации клеток
ХК «Салават Юлаев» обменял права на нападающего Павла Шэна
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» произвел обмен с «Сочи». Башкирская команда передала «южанам» права на 21-летнего форварда Павла Шэна, а взамен п
ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о новом порядке оплаты штрафов с 1 января
В Госавтоинспекции Башкирии предупредили водителей о новом порядке оплаты штрафов с начала 2021 года. По данным ведомства, с 1 января изменится расчетный
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть