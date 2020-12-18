20% переболевших коронавирусом полностью не выздоравливают — медики

Ученые и медики продолжают изучать новую коронавирусную инфекцию. Недавно американские умы пришли к выводу, что около 20% переболевших COVID-19 не выздоравливают полностью. У них наблюдается постковидный синдром.

«Наиболее часто он встречается у людей пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, но и молодые от него не застрахованы, — объяснил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. — Это бывает в разных формах, обычно не тяжелые проявления, но все равно они есть у значимого процента людей. Чем человек более пожилой, чем он изначально имеет больше хронических заболеваний, тем больше вероятность, что определенные нарушения у него сохранятся».

Некоторые путают постковидный синдром с обычной слабостью: концентрация внимания нарушена, также наблюдаются проблемы со сном, памятью и даже депрессия. У некоторых возникают проблемы с сердцем из-за прямого действия вируса и опосредованного из-за нарушения свертываемости крови.

«При тяжелом поражении легких может сохраниться и дыхательная недостаточность, боль в груди и в животе, нарушения со стороны пищеварения. Еще могут быть общие мышечные и головные боли», – объяснил Крючков.

Врач-иммунолог заключил, что люди с постковидным синдромом не являются носителями и распространителями вируса, но опасность его здоровью существует.