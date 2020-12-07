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Главврач детской поликлиники в Уфе прокомментировал возврат школьников к очному обучению

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Главврач детской поликлиники в Уфе прокомментировал возврат школьников к очному обучению Фото: ИА «Башинформ»

Главный врач детской поликлиники №4 Уфы, кандидат медицинских наук Павел Павлов прокомментировал решение о возобновлении очного обучения для всех учащихся школ.

«Перед таким важным решением ситуацию промониторили как Минздрав РБ, так и прежде всего Роспотребнадзор. Заболеваемость среди детского населения невысокая, поэтому, видимо, было принято решение допустить учащихся до очного обучения. Например, у нас в Калининском районе создан штаб под председательством главы района Сергея Кожевникова для оперативного обмена информацией и своевременного принятия мер реагирования по недопущению распространения COVID-19. Группа межведомственная, кроме администрации в нее входят представители полиции и здравоохранения. Решение принимается на основании подтвержденных данных по заболеваемости среди детского населения», — сказал Павел Павлов.

Ранее министр образования и науки РБ Айбулат Хажин заявил, что меры профилактики в школах соблюдаются в полном объеме. Соответствующие ведомства проверяют их выполнение. Между тем, если ребенок переболел коронавирусом и выздоровел, в учебном заведении родителей просят предоставить результаты анализов ПЦР, подтверждающие, что школьник поправился и не представляет опасности.

«Мы ежедневно мониторим ситуацию по заболевшим коронавирусом как среди учащихся школ, так и среди педагогического коллектива. С учетом того, что практически четыре недели мы обучались в дистанционном режиме, до этого три недели были каникулы, за эти семь недель наблюдалась очень положительная динамика по сокращению количества заболевших. В общей сложности, сейчас менее 200 школьников из полумиллионной армии наших обучающихся болеют COVID-19, а также порядка 180 педагогов имеют подтвержденный диагноз коронавируса», — сказал министр.

Читайте подробное интервью «Башинформа» с руководителем детской поликлиники №4, организовавшим работу детской медслужбы в условиях противостояния ковиду в северной части Уфы, по ссылке.

Ксения Калинина
Теги: медицина, здоровье, дети, школа
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