Фото: Олег Яровиков В Башкирии на дистанционный режим обучения перешли порядка 750 школьников Фото: Олег Яровиков

В Башкирии на дистанционный режим обучения перешли порядка 750 школьников. Соответствующее заявление написали их родители. Об этом в интервью ГТРК «Башкортостан» сообщил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

«Летом были внесены изменения в федеральное законодательство в сфере образования. Теперь родителям и законным представителям школьника предоставлено право написать заявление, чтобы ребенок перешел на дистанционный режим. В общей сложности, не касаясь 6-10 классов, порядка 750 ребятишек перешли на дистанционный режим по заявлению родителей, — заявил Айбулат Хажин. – Мое мнение, ни в коем случае нельзя подменять традиционную очную форму обучения дистанционной. Поэтому, если физическое здоровье ребенка позволяет, если он не контактирует с пожилыми жителями, в этом случае необходимо обучаться очно».

Он отметил, что меры профилактики в школах соблюдаются в полном объеме. Соответствующие ведомства проверяют их выполнение. Между тем, если ребенок переболел коронавирусом и выздоровел, в учебном заведении родителей просят предоставить результаты анализов ПЦР, подтверждающие, что школьник поправился и не представляет опасности.

«Мы ежедневно мониторим ситуацию по заболевшим коронавирусом как среди учащихся школ, так и среди педагогического коллектива. С учетом того, что практически четыре недели мы обучались в дистанционном режиме, до этого три недели были каникулы, за эти семь недель наблюдалась очень положительная динамика по сокращению количества заболевших. В общей сложности, сейчас менее 200 школьников из полумиллионной армии наших обучающихся болеют COVID-19, а также порядка 180 педагогов имеют подтвержденный диагноз коронавируса», — сказал министр.

Как информировало агентство «Башинформ», в республике родители выступили против отмены дистанционного обучения в школах республики. Они считают, что начало очных уроков в школах подстегнет скорость распространения инфекции, в то время как ежесуточно фиксируется более 140 зараженных. В развернувшейся в соцсетях дискуссии отмечается, что школьники часто становятся бессимптомными переносчиками коронавируса и могут представлять опасность как для своих родителей, так и для бабушек и дедушек. Некоторые родители в соцсетях высказали решение о продлении дистанта по заявлению.

По данным Управления Роспотребнадзора по РБ, на 30 ноября диагноз новой коронавиурсной инфекции COVID-19 подтвержден у 1075 детей, из них выздоровели – 659 человек. За десять месяцев текущего года среди детей зарегистрировано 3199 случаев заболевания пневмонией, за аналогичный период 2019 года – 6861 случай.