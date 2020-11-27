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Коронавирус в Башкирии: Кому первым сделают прививку; что видит умирающий от ковида

ОБЩЕСТВО

В Башкирию поступит первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции. Минздрав сообщил, кому в первую очередь ее сделают.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Сразу две смерти. По данным Минздрава Башкирии, общее количество заболевших коронавирусом в республике 26 ноября достигло 13 715 человек. За сутки подтвердили 134 новых случая заражения COVID-19. Из них 27 заболевших – в Уфе, 26 – в Туймазинском районе, 20 — в Кумертау. В стационарах ковид-больными занято 438 коек. 36 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 12 – на ИВЛ. Дома лечатся 1 507 человек. За сутки по выздоровлению от коронавируса выписаны 76 человек, всего выздоровели – 11 692. Также за сутки в республике зарегистрированы сразу две смерти от ковида. Общее число жертв вируса достигло 78. Напряженной остается заболеваемость внебольничной пневмонией – за сутки 418 новых случаев.

В медучреждениях республики развернуто 6 500 коек, из них 1 222 — инфекционного профиля и 5 278 коек для пациентов с COVID-19. Кислород подведен к 4 193 койкам, 1 136 коек оборудованы аппаратами ИВЛ.

Первая партия вакцины от COVID-19. На следующей неделе в Башкирию должна поступить первая партия вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 1000 доз. По словам главы Минздрава РБ Максима Забелина, в первую очередь будут вакцинировать врачей и соцработников. Глава республики Радий Хабиров попросил включить в план вакцинации работников полиции и приготовить резерв для учителей и преподавателей вузов. «Все наши меры по самоизоляции и масочному режиму дают положительный эффект: у нас снижается темп роста заражения COVID-19», — отметил он 26 ноября на «Здравчасе».

«Чихнул — не считается». Характер звонков, поступающих в Ситуационный антиковидный колл-центр Башкирии (218-19-19), понемногу меняется, сообщила 26 ноября «Башинформу» координатор центра Римма Утяшева. «К примеру, нам звонят и спрашивают: «Соседа увезли на лечение от COVID-19, кто теперь должен подъезд после него обрабатывать?», — рассказала она. Но все же подавляющее большинство обращений в Антиковидный центр по-прежнему касается оказания амбулаторной помощи, «когда заявители не могут записаться к врачу или не могут дождаться терапевта». На условном втором месте значатся обращения, связанные с получением результатов тестов на COVID-19. Причем таких звонков становится все меньше, поскольку лаборатории начали СМС-рассылку результатов ПЦР. Немало вопросов поступает по поводу бесплатного получения антиковидных препаратов. «На дому такие лекарства бесплатно полагаются людям с подтвержденным диагнозом. Человек затемпературил — это еще не коронавирус. Диагноз ставится только после результатов теста», — подчеркнула Утяшева. «Чихнул — не считается. Я когда гриппом болела, тоже и не слышала, и ничего не чувствовала», — привела она пример.

Частыми симптомами коронавируса у детей, по данным Роспотребнадзора, являются температура и кашель, встречаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций. Потеря обоняния не такой характерный симптом, так как у детей раннего возраста сложно понять, есть он или нет, отметили в ведомстве.

26 ноября в России за сутки зафиксировано 25 487 новых случаев заражения коронавирусом – это максимум за пандемию. Умерли 524 человека — также максимум, за весь период — 38 062. Всего в стране зафиксировано 2 187 990 случаев заражения COVID-19. В мире более 60,3 млн случаев заражения, умерли 1 млн 421 тыс. 308 человек.

Что видит пациент с COVID-19 перед смертью, показал врач медцентра Вашингтонского университета Кен Реми в соцсети, опубликовав видео. Сначала врач отдаляет и приближает камеру, демонстрируя картинку в глазах человека, испытывающего кислородное голодание. После этого медик взял дыхательную трубку и ларингоскоп и показал имитацию интубации больного. Записать подобное видео врача сподвигла гибель пациента, о которой ему пришлось сообщать самому. В конце врач настоятельно попросил использовать маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, смерть от COVID-19, антиковидный центр, вакцина от COVID-19
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