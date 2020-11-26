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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Чихнул — не считается»: Римма Утяшева о звонках в Антиковидный колл-центр Башкирии

ОБЩЕСТВО

Характер звонков, поступающих сейчас в Антиковидный колл-центр Башкирии, понемногу меняется, констатировала агентству «Башинформ» его руководитель, депутат Госсобрания республики Римма Утяшева.

«К примеру, нам звонят и спрашивают: «Соседа увезли на лечение от COVID-19, кто теперь должен подъезд после него обрабатывать?». Или было такое обращение, когда звонивший интересовался у нашего оператора: «До скольки должны работать букмекерские конторы?», — рассказала координатор Антиковидного колл-центра.

Но это — все же больше единичные случаи. Подавляющее большинство обращений в Антиковидный колл-центр по-прежнему касается оказания амбулаторной помощи, «когда заявители не могут записаться к врачу или не могут дождаться терапевта, вызвав его на дом».

На условном втором месте все также значатся обращения, связанные с получением результатов тестов на COVID-19. Причем таких звонков с каждым днем становится все меньше, поскольку лаборатории бюджетных медицинских организаций начали СМС-рассылку результатов ПЦР.

Замыкают тройку — вопросы, касающиеся лекарственного обеспечения.

Операторам Антиковидного колл-центра Башкирии сейчас приходится многое объяснять, вести, что называется, разъяснительную работу среди абонентов.

Так, немало вопросов поступает по поводу бесплатного получения противоковидных препаратов теми, кто лечится амбулаторно.

«Четко прописано: на дому такие лекарства бесплатно полагаются людям с подтвержденным диагнозом. Человек затемпературил — это еще не коронавирус. Диагноз ставится только после результатов теста, когда врач убежден, что у пациента легкая форма заболевания и ему можно лечиться дома. И тогда уже выдаются бесплатные препараты и только те, что утверждены Минздравом. Когда начинаем объяснять, народ говорит: «А, тогда понятно». Очень правильно надо интерпретировать любое постановление, — подчеркнула Римма Утяшева. — Чихнул — не считается. Я когда гриппом болела, то тоже и не слышала, и ничего не чувствовала. Любой вирус имеет одинаковые симптомы, поэтому не нужно ставить себе диагнозы и назначать лечение самостоятельно».
Антиковидный ситуационный колл-центр Башкирии заработал 16 ноября в уфимском Конгресс-холле «Торатау» по инициативе главы региона Радия Хабирова.

Колл-центр работает с 8 утра до 20 часов. Любой может позвонить по многоканальному номеру в Уфе: 218-19-19 и оперативно получить квалифицированную помощь.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, антиковидный колл-центр
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