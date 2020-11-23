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В Уфе мировой судья рассмотрел шесть дел в отношении издания UfaTime

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе мировой судья рассмотрел шесть дел в отношении издания UfaTime Фото: Олег Яровиков

В Уфе мировой судья судебного участка № 9 по Кировскому району 23 сентября рассмотрел четыре дела об административных правонарушениях в отношении главного редактора, директора и юридического лица электронного периодического издания «UfaTime» по статье «за распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань».

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии, постановлениями мирового судьи указанные лица признаны виновными в совершении административного правонарушения и оштрафованы: главный редактор на пять тысяч рублей, директор и юридическое лицо – по 20 тысяч рублей в доход государства.

Кроме того, из-за этого же материала главного редактора издания привлекли к административной ответственности по статье «за размещение электронным периодическим изданием в сети интернет видеоматериала, содержащего информацию о несовершеннолетнем, включая видеоизображение несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, аудиозапись его голоса, позволяющую прямо или косвенно установить личность несовершеннолетнего» и оштрафовали на 30 тысяч рублей в доход государства.

Затем, уже 11 ноября за ту же информацию директора и юридическое лицо ООО «UfaTime» привлекли к административной ответственности за размещение в интернете видеоматериала, содержащего информацию о несовершеннолетнем, включая видеоизображение несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, аудиозапись его голоса, позволяющую прямо или косвенно установить личность несовершеннолетнего.

«Они подвергнуты административному наказанию в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией части 3 статьи 13.15 КоАП РФ: должностное лицо в размере 30 000 рублей, юридическое лицо — в размере 400 000 рублей, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов РБ. — Указанные постановления обжалованы в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации, материалы дел направлены на апелляционное рассмотрение в Кировский районный суд Уфы».

Ранее руководитель Управления Роскомнадзора по Башкирии Александр Секнин прокомментировал агентству «Башинформ» ситуацию, сложившуюся в отношении издания UfaTime.ru.

Напомним, судья оштрафовал частное СМИ за информацию с видео о ребенке, которого избивали родители на глазах у прохожих. По данным издания, Роскомнадзор потребовал разрешение родителей на публикацию видео. Между тем директор ООО «Уфатайм» Роман Садыкбаев заявил, что на записи невозможно распознать, что это за мальчик, голоса искажены. Тем не менее суд счёл действия редакции незаконными и оштрафовал и предприятие, и главного редактора, и директора в общей сложности на 460 тысяч рублей. Также в редакции пояснили, что сумма штрафа может оказаться неподъемной и привести к банкротству издания.

ИА «Башинформ»
Теги: суд, СМИ
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