Фото: Ксения Калинина В Башкирии частное СМИ оказалось на грани банкротства из-за судебного штрафа Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане частное издание UfaTime.ru оказалось на грани банкротства из-за судебного штрафа в 460 тысяч рублей. Как сообщает СМИ, летом этого года UfaTime.ru разместил информацию с видео, на котором родители били своего ребёнка на глазах у прохожих. После выхода материала дело взяла на контроль Генпрокуратура России.

«Но тут вмешался Роскомнадзор и потребовал… разрешение родителей на публикацию видео. На видео невозможно распознать, что это за мальчик, голоса искажены. Тем не менее суд счёл действия редакции незаконными и оштрафовал и предприятие, и главного редактора, и директора в общей сложности на 460 тысяч рублей. По итогам суда многие вопросы остались без ответа, – комментирует директор ООО «Уфатайм» Роман Садыкбаев. — Полумиллионный штраф обанкротит предприятие, и мы будем вынуждены оставить всех сотрудников и их семьи, в том числе с грудными детьми, без работы. Мы считаем, что в вопросах достижения справедливости не должно быть формального подхода. Особенно когда речь идёт о жизни и здоровье детей. Поэтому намерены до конца отстаивать свою правоту и подаём апелляцию».

Издание обязано выплатить штраф к середине января. У СМИ нет такой суммы, поэтому руководство обратилось ко всем неравнодушным с просьбой о помощи в сборе указанной суммы.

«Если судебный процесс в высших инстанциях завершится в нашу пользу, все собранные средства мы передадим в благотворительный фонд на лечение тяжелобольных детей», — добавили в UfaTime.ru.

Между тем данная ситуация всколыхнула соцсети, общественность, представителей средств массовой информации.

По мнению члена Общественной палаты РФ Ростислава Мурзагулова, суд принял неоправданное решение.

«Считаю это решение неоправданным. Судьи в дело не вникли и по формальным признакам вынесли максимальное наказание. Уверен, все здравомыслящие люди считают, что в данном случае журналисты хотели помочь ребенку, а не нарушить права его родителей. Странно, что судьи не усмотрели в событиях подобную логику», — прокомментировал Ростислав Мурзагулов.

Адвокат Роман Петров подчеркнул, что «вынося наказание, суд должен учитывать все обстоятельства дела, а не подходить к делу формально».

«Какие цели преследовала редакция, какие были причины, был ли злой умысел? Были ли до появления этого видео обращения в полицию от соседей или только факт публикации помог обратить внимание на проблему и ребенок теперь в безопасности? По совокупности причин у суда есть право признать нарушение незначительным и освободить редакцию от ответственности. Редакции СМИ, в свою очередь, нужно оспорить решение суда и провести экспертизу, есть ли на этом видео состав правонарушения, действительно ли можно идентифицировать этого ребенка и наносит ли видео ему ущерб», — заявил Роман Петров.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу решения суда в Объединенную пресс-службу судов РБ (комментарий — по ссылке), а также в Роскомнадзор РБ.

Руководитель Управления Роскомнадзора по Башкирии Александр Секнин прокомментировал агентству «Башинформ» ситуацию, сложившуюся в отношении издания UfaTime.ru.

«Нарушение есть. Суд решил, что нарушение есть, и назначил административное наказание. Я считаю, что здесь обсуждать нечего. Я же не могу комментировать решение суда. Есть административное правонарушение, составлен административный протокол и направлен в суд. Суд решил, что да, нарушение в данной ситуации есть, и назначил штраф», — сказал глава регионального Управления Роскомнадзора.