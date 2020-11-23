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Глава Роскомнадзора Башкирии прокомментировал ситуацию с оштрафованным СМИ

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Глава Роскомнадзора Башкирии прокомментировал ситуацию с оштрафованным СМИ Фото: Ксения Калинина

Руководитель Управления Роскомнадзора по Башкирии Александр Секнин прокомментировал агентству «Башинформ» ситуацию, сложившуюся в отношении издания UfaTime.ru.

«Нарушение есть. Суд решил, что нарушение есть, и назначил административное наказание. Я считаю, что здесь обсуждать нечего. Я же не могу комментировать решение суда. Есть административное правонарушение, составлен административный протокол и направлен в суд. Суд решил, что да, нарушение в данной ситуации есть, и назначил штраф», — прокомментировал агентству «Башинформ» глава регионального Управления Роскомнадзора.

Александр Секнин также подчеркнул, что ведомство предупреждает СМИ всегда.

«Мы и методические рекомендации направляем, и профилактические письма. Все они даются до и во избежание совершения правонарушения. А когда есть факт административного правонарушения, то ведомство, как федеральный орган исполнительной власти, принимает меры реагирования», — подчеркнул он.

Как информировало агентство «Башинформ», судья оштрафовал частное СМИ за информацию с видео о ребенке, которого избивали родители на глазах у прохожих. По данным издания, Роскомнадзор потребовал разрешение родителей на публикацию видео. Между тем директор ООО «Уфатайм» Роман Садыкбаев заявил, что на записи невозможно распознать, что это за мальчик, голоса искажены. Тем не менее суд счёл действия редакции незаконными и оштрафовал и предприятие, и главного редактора, и директора в общей сложности на 460 тысяч рублей. Также в редакции пояснили, что сумма штрафа может оказаться неподъемной и привести к банкротству издания.

ИА «Башинформ»
Теги: Роскомнадзор РБ, суд, штраф
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