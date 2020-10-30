Фото: Олег Яровиков Исполнять обязанности мэра Уфы будет Радмил Муслимов Фото: Олег Яровиков

Вице-мэр Уфы Радмил Муслимов назначен исполняющим обязанности мэра Уфы. Об этом агентству «Башинформ» 30 октября сообщили в городской администрации.

«Исполняющим обязанности главы администрации Уфы вице-мэр Радмил Муслимов был назначен больше месяца назад. Он продолжит работу в этой должности», — пояснил начальник пресс-службы уфимской администрации Марсель Байдавлетов.

Как информировало агентство «Башинформ», до назначения на должность первого заместителя главы администрации Уфы Муслимов возглавлял управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии.

Как сообщало агентство «Башинформ», 29 октября после продолжительной болезни скончался глава администрации Уфы. Ульфат Мустафин боролся с болезнью 35 дней. Она проходила очень тяжело: пневмония, COVID-19, сопутствующие заболевания.

Церемония прощания с главой администрации городского округа г. Уфа Ульфатом Мансуровичем Мустафиным состоится 31 октября 2020 года с 9.00 до 11.00 часов в Доме Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 40.