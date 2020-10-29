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29 октября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким Ульфата Мустафина

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким Ульфата Мустафина Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что сегодня, 29 октября, после продолжительной болезни скончался глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. Руководитель региона выразил соболезнования его родным и близким.

– Сегодня в 15.00 в институте Склифосовского скончался мэр Уфы Ульфат Мансурович Мустафин. Он довольно долго боролся с этой болезнью, сегодня 35-й день. Она проходила очень тяжело: пневмония, COVID-19, сопутствующие заболевания. Мы не смогли его спасти, – сказал Радий Хабиров. – Я ещё раз хочу сказать, что даже такие жизнерадостные, сильные люди не выдерживают натиск коронавируса. Поэтому очень прошу всех беречься. Потому что эта болезнь никуда не ушла, и нам с ней ещё долго надо бороться. Я выражаю слова искреннего соболезнования родным и близким Ульфата Мансуровича. Это очень большая потеря для нашей республики, для Уфы. Он очень любил Уфу. Он очень любил жизнь, очень хотел многое сделать для нашего города. Поэтому всех прошу очень беречь себя. Подчёркиваю: даже такие сильные люди не могут устоять перед натиском этой болезни.

Церемония прощания с главой администрации городского округа г. Уфа Ульфатом Мансуровичем Мустафиным состоится 31 октября 2020 года с 9.00 до 11.00 часов в Доме Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 40.

ИА «Башинформ»
Теги: соболезнования
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