Фото: Олег Яровиков Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался Фото: Олег Яровиков

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил «Башинформу», что сегодня, 29 октября, после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19.

Глава республики выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ульфат Мансурович Мустафин родился 4 мая 1959 года в селе Староихсаново Чекмагушевского района. Окончил Уфимский техникум легкой промышленности, Уфимский авиационный институт, служил в армии. Кандидат технических наук.

Трудовую деятельность начал в уфимском ЖЭУ. Работал главным инженером Производственного треста жилищного хозяйства, заведующим отделом коммунального хозяйства в исполкоме Кировского райсовета, заместителем начальника управления предприятий жилищного хозяйства и инженерного обеспечения Уфы. С 90-х годов работал в системе «Газпрома».

В 2003 году Ульфат Мустафин перешел в Администрацию президента Башкирии на должность начальника финансово-хозяйственного управления. В 2010-2013 годах работал в Приуральском управлении Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору, а затем вернулся в «Газпром».

С должности заместителя гендиректора ПАО «Газпром газораспределение Уфа» перешел на пост главы администрации города Уфы ровно два года назад, 29 октября 2018 года.

Агентство «Башинформ» присоединяется к соболезнованиям.