В Башкирии в тяжелом состоянии находятся 34 пациента с COVID-19

С диагнозом новая коронавирусная инфекция остаются в больнице ﻿243 жителя Башкирии. У 34 из них состояние оценивается как тяжелое.

По данным республиканского Минздрава, 8 человек нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. На амбулаторном лечении, по состоянию на 17 июля, находятся 1393 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Общее количество случаев смерти от коронавируса, по данным Минздрава, составляет 20 человек.

Ранее «Башинформ» сообщал, что за сутки количество выписанных пациентов с COVID-19 составило 214. Также за сутки зарегистрировали 60 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество достигло 6194.

Помимо этого в Башкирии ведут статистику заболеваемости внебольничной пневмонией. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки — 73 человек. Выписанных с пневмонией за сутки — 91. ﻿