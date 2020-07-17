Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за сутки выявили 60 случаев новой коронавирусной инфекции Фото: ИА «Башинформ»

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 июля, в Башкирии подтверждено еще 60 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших в республике на сегодняшний день составляет 6194.

Выздоровели в Башкирии с начала пандемии 4572 человека, 252 из которых за последние сутки, согласно информации штаба. Число умерших от коронавирусной инфекции — 20 человек.

В целом по России выявлено с начала пандемии 759 203 больных COVID-19. За весь период от коронавируса скончались 12 123 человека.

За последние сутки в стране выявлено 6 406 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки по России зафиксировано 186 летальных случаев.