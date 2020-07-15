Фото: Олег Яровиков За сутки в Башкирии выявили 63 новых случаев COVID-19 Фото: Олег Яровиков

Число больных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось за последние сутки на 63 человека и достигло 6077, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Выздоровели в Башкирии с начала пандемии 4255 человек, 79 из которых за последние сутки.

Число активных больных в настоящее время составляет 1803.

Число умерших от коронавирусной инфекции — 20 человек.

Ранее «Башинформ» сообщал, что еще одним погибшим от COVID-19 стал уфимец 1971 года рождения. Сопутствующее заболевание — морбидное ожирение.