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15.07.20: всего с COVID-19 - 6077, за сутки - 63 новых заражений, выздоровело 4255 (+79 за сутки), количество умерших - 20
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

За сутки в Башкирии выявили 63 новых случаев COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

За сутки в Башкирии выявили 63 новых случаев COVID-19 Фото: Олег Яровиков

Число больных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось за последние сутки на 63 человека и достигло 6077, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Выздоровели в Башкирии с начала пандемии 4255 человек, 79 из которых за последние сутки.

Число активных больных в настоящее время составляет 1803.

Число умерших от коронавирусной инфекции — 20 человек.

Ранее «Башинформ» сообщал, что еще одним погибшим от COVID-19 стал уфимец 1971 года рождения. Сопутствующее заболевание — морбидное ожирение.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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