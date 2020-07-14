Фото: Валерий Шахов В Центре гигиены и эпидемиологии Башкирии рассказали, как жара влияет на коронавирус Фото: Валерий Шахов

Жителей Башкирии волнует вопрос, как климатическая ситуация в регионе может повлиять на распространение новой коронавирусной инфекции. На брифинге Минздрава РБ 14 июля заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Марина Скотарева пояснила, что в соответствии со всеми имеющимися данными, коронавирус, именно вирус, очень чувствителен к ультрафиолетовым лучам.

«Именно поэтому мы ждем, когда у нас активность этого вируса спадет, и мы, наконец-то, перестанем регистрировать случаи заболевания COVID-19. Мы предполагаем, но вирус живет своей жизнью, пока мы находим и регистрируем подтвержденные случаи заболевания коронавирусом», — сказала представитель Центра.

Как сообщалось ранее, в Башкирии прогнозируются опасные явления. По информации регионального МЧС, 15 июля по республике ожидается сильная жара 38-40 градусов, в большинстве районов аномально жаркая погода, по югу республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.