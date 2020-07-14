МЧС Башкирии предупреждает граждан об аномальной жаре
МЧС Башкирии предупреждает граждан об аномальной жаре Фото: Ксения Калинина
В Башкирии прогнозируются опасные явления. По информации регионального МЧС, 15 июля по республике ожидается сильная жара 38-40 градусов, в большинстве районов аномально жаркая погода, по югу республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.
В течение суток прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 19-24 градуса, местами до 14, днем 34-37, местами сильная жара 38-40 градусов.
На автодорогах видимость хорошая.
В Уфе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с, днем порывистый. Температура воздуха ночью 18-20, в центре до 23, днем 35-37.