Фото: Олег Яровиков В стационарах Башкирии число больных COVID-19 снизилось до 364 человек Фото: Олег Яровиков

Число больных, проходящих лечение от коронавируса в стационарах Башкирии, снизилось до 364 человек, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. 290 человек находятся в новом инфекционном госпитале в Зубово.

Из 364 пациентов — 27 находятся в тяжелом состоянии. Семеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания COVID-19 находятся 1909 человек.

«За прошедшие сутки с выздоровлением выписаны 236 человек, — добавили в пресс-службе ведомства. — Всего с марта этого года проведено около 449 тысяч лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Более 5 тысяч тестов из них сделаны в регионе только за последние сутки».

Как сообщал ранее «Башинформ» , число больных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось за последние сутки 48 человек и достигло 5 826.

В республике с марта более 10 тысяч человек заболели пневмонией, за последние сутки выявлено 67 новых случаев.