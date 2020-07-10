Фото: Олег Яровиков В Башкирии число больных COVID-19 увеличилось до 5826 человек Фото: Олег Яровиков

Число больных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось за последние сутки 48 человек и достигло 5 826, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Новых смертей от COVID-19 в регионе не зарегистрировано. Жертвами коронавируса стали за это время 19 человек.

Выздоровели в Башкирии с начала пандемии 3 919 человек, 160 из которых за последние сутки.

В целом по России выявлено с начала пандемии 713 936 больных COVID-19, из которых выздоровели на данный момент 489 068. Умерли 11 017 человек.

За последние сутки в стране выявлено 6 635 новых случаев коронавирусной инфекции. И, наоборот, выздоровели за это же время 7 752 человека. Умерли 174 человека.