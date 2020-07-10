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Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за COVID-19

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19. Из новой редакции документа следует, что обязательный режим самоизоляции сохраняется до 26 июля в отношении жителей региона старше 65 лет. Пенсионерам разрешается выходить из дома, чтобы купить продукты и лекарства, посетить салоны связи. Пожилым людям можно также выезжать в сады и на дачные участки и посещать кладбища.

Кроме того, региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения COVID-19 принял решение, что с 15 июля заработают профилактории или санаторно-оздоровительные лагеря, имеющие в штате работающих на постоянной основе медицинских сотрудников, и в которых проводится лечение детей, а также отдельные детские оздоровительные и пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха детей, сообщили в пресс-службе главы РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: глава РБ, коронавирус
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