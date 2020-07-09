Фото: Валерий Шахов Плюс 47: данные по коронавирусу в Башкирии на 9 июля Фото: Валерий Шахов

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 июля, в Башкирии подтверждено еще 47 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших в республике на сегодняшний день составляет 5 778 человек, из них выздоровели 3 759, умерли 19.

В целом по России, по данным на 9 июля, зарегистрировано 707 301 больных коронавирусной инфекцией, 6 509 из которых выявлены за последние сутки. Выздоровели с начала пандемии — 481 316 больных, умерли — 10 843 человека.