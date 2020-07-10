Фото: Ксения Калинина В ВОЗ не исключили, что в России придется возвращать часть ограничений из-за COVID-19 Фото: Ксения Калинина

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович не исключила, что в нашей стране снова придется вводить ограничительные меры из-за COVID1-9, если люди не будут соблюдать правила. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет, — ответила представитель ВОЗ на вопрос о том, есть ли риск, что в России ряд запретов могу ввести вновь, как это произошло в других странах. — Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький».

Вероятность возвращения запретов, по словам Мелиты Вуйнович, будет существовать до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства против новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало агентство «Башинформ», а 9 июля, в Башкирии подтверждено еще 47 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число заболевших в республике на сегодняшний день составляет 5 778 человек, из них выздоровели 3 662, умерли 19.

В целом по России зарегистрировано 707 301 больных коронавирусной инфекцией, 6 509 из которых выявлены за последние сутки. Выздоровели с начала пандемии — 481 316 больных, умерли — 10 843 человека.