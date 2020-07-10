Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.88 ↓

EUR 80.41 ↓

10 июля Пятница

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
09.07.20: всего с COVID-19 - 5778, за сутки - 47 новых заражений. На лечении в стационарах - 405 человек
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В ВОЗ не исключили, что в России придется возвращать часть ограничений из-за COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В ВОЗ не исключили, что в России придется возвращать часть ограничений из-за COVID-19 Фото: Ксения Калинина

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович не исключила, что в нашей стране снова придется вводить ограничительные меры из-за COVID1-9, если люди не будут соблюдать правила. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет, — ответила представитель ВОЗ на вопрос о том, есть ли риск, что в России ряд запретов могу ввести вновь, как это произошло в других странах. — Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький».

Вероятность возвращения запретов, по словам Мелиты Вуйнович, будет существовать до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства против новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало агентство «Башинформ», а 9 июля, в Башкирии подтверждено еще 47 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число заболевших в республике на сегодняшний день составляет 5 778 человек, из них выздоровели 3 662, умерли 19.

В целом по России зарегистрировано 707 301 больных коронавирусной инфекцией, 6 509 из которых выявлены за последние сутки. Выздоровели с начала пандемии — 481 316 больных, умерли — 10 843 человека.

ИА «Башинформ»
Теги: ВОЗ, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе из-за жары ввели временное ограничение для движения грузового автотранспорта
C 9 июля по 31 августа в Уфе вводится временное ограничение для движения грузового автотранспорта при дневной температуре воздуха выше 32 градусов . В те
Жительницу Башкирии приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство малолетнего сына
Верховный суд Башкирии вынес приговор в отношении 29-летней жительницы Дюртюлинского района по статье «убийство малолетнего». По версии следствия, ночью
18-летнего жителя Башкирии обвиняют в создании террористической организации
В Екатеринбурге судят 18-летнего жителя Межгорья Богдана К. Выпускника школы обвиняют в серьезных преступлениях - создании террористической организации и
В Кигинском районе Башкирии трагически погиб столетний ветеран Великой Отечественной войны
В Кигинском районе Башкирии трагически погиб 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов. «На месте работают полицейские МВД. Предвари
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть