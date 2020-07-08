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08.07.20: всего с COVID-19 - 5731, за сутки - 45 новых заражений. На лечении в стационарах - 405 человек
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В стационарах Башкирии находятся более 400 больных COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В стационарах Башкирии находятся более 400 больных COVID-19 Фото: Валерий Шахов

В стационарах Башкирии от коронавирусной инфекции лечатся сейчас 405 человек, 29 из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщили в республиканском Минздраве.

С легкой формой заболевания амбулаторно лечатся 1 701 человек.

«За прошедшие сутки с выздоровлением выписаны 157 человек. Всего выписаны — 3 520 человек. Активных больных — 2 106 человек. Новых случаев смерти от COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано, число умерших по-прежнему составляет 19 человек», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Как сообщал «Башинформ», всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 5731 случай коронавирусной инфекции.

По числу больных COVID-19 Башкирия занимает сейчас 25 место в России.

Между тем, за сутки в регионе зарегистрировано 227 случаев внебольничной пневмонии. Все заболевшие обследованы на COVID-19. И, наоборот, выписаны из больниц 107 выздоровевших пациентов.

Всего с 15 марта в Башкирии зарегистрирован 11 141 случай внебольничной пневмонии.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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