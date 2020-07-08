Фото: Олег Яровиков Число больных ﻿COVID-19 достигло в Башкирии 5731 человек Фото: Олег Яровиков

В Башкирии число больных ﻿COVID-19 увеличилось за сутки на 45 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 5731 случай коронавирусной инфекции. Выздоровело за это время 3 595 человек, умерло — 19.

В целом по России, по данным на 8 июля, зарегистрировано 700 792 больных коронавирусной инфекцией, 6 562 из которых выявлены за последние сутки.

Выздоровели с начала пандемии — 472 511 больных, умерли — 10 667 человек.