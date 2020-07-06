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Радий Хабиров: «В администрации главы Башкирии большое количество заболевших COVID-19»

ОБЩЕСТВО

В администрации главы РБ и республиканском правительстве довольно большое количество заболевших коронавирусом. Об этом 6 июля на оперативном совещании сообщил глава РБ Радий Хабиров.

«Коллеги, главы муниципалитетов, взбодритесь, пожалуйста. На досуге почитайте, что в мире происходит – Казахстан закрылся на двухнедельный карантин. Полностью возвращаются все ограничительные мероприятия в Израиле. В США несколько десятков тысяч каждый день заражаются. Кругом эта ситуация очень-очень напряженная. Поэтому, как бы нам не пришлось плакать, что у нас вверх пойдет, это значит, что это мы где-то не доработаем», — сказал глава РБ.

Радий Хабиров поручил проанализировать ситуацию с коронавирусом в регионе, исследовать сводку в разрезе муниципалитетов.

«Мы потихонечку начинаем фиксировать появление небольших очагов в крупных наших предприятиях. Они активно этим занимаются. Вроде все научились – появляются случаи, сразу блокируем. Коллеги, не на Луне же вы все живете, понимаете, что вокруг нас все это ходит. У нас в администрации главы РБ довольно большое количество заболевших, здесь, в правительстве. Вы поймите, что это рядом с нами ходит, и поберечь нужно друг друга, жителей наших», — сообщил руководитель региона.

В Башкирии продолжает действовать масочный режим, социальная дистанция и «комендантский» час для пожилых.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что на 6 июля в регионе зарегистрировано 5 638 зараженных COVID-19. Рост за сутки составил 47 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: глава РБ, коронавирус
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