Фото: Олег Яровиков Число больных COVID-19 в Башкирии выросло до 5638 человек Фото: Олег Яровиков

По последним данным республиканского Минздрава, в Башкирии насчитывается 5 638 больных COVID-19. За последние сутки их стало больше на 47 человек.

Как сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения Башкирии, в стационарах региона сейчас находятся 412 больных коронавирусной инфекцией. Амбулаторно лечатся 1 817 человек.

Всего с момента обнаружения коронавируса в республике выписаны с выздоровлением 3 304 человека.

Как подчеркнул на совещании глава республики Радий Хабиров, ситуация по COVID-19 «не самая лучшая». По числу заболевших опасным вирусом в регионе «четвертую неделю падения нет», добавил он.